Tributi consorzi, la proposta per agevolare i ricorsi

Servono 50mila firme per poter presentare all’approvazione del Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare che vuole rivoluzionare le modalità dei ricorsi contro i tributi non dovuti e ingiustificati del Consorzio unico di Puglia, che ha unificato gli ex consorzi di bonifica. Il comitato promotore- presidente pro tempore, il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone – è già all’opera. Da anni si discute di cartelle di pagamento inviate a cittadini e agricoltori che lamentano invece la totale assenza della più basilare manutenzione, con canali ostruiti da sporcizia ed erbacce. Da Nord a Sud della Puglia non c’è stato sindaco, consigliere comunale, consigliere regionale o parlamentare che non si sia schierato con la rabbia dei contribuenti. Se le dichiarazioni di questi anni si tradurranno in firme e sensibilizzazione alla questione, le 50mila firme prima e l’approvazione della norma in Parlamento dovrebbero essere risultati agevolmente raggiungibili. Si vedrà

