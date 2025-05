Lecce, prosegue il ritiro in Lazio: Rebic ancora in differenziato

La preparazione del Lecce alla gara più importante della propria stagione prosegue regolarmente già in terra capitolina. Dopo l’allenamento mattutino di giovedì, la squadra è partita in ritiro presso il Mancini Park Hotel, stesso albergo che ha ospitato i giallorossi nell’aprile del 2018, prima di far visita alla Reggina per la quartultima giornata di campionato in Serie C. In quella circostanza portò fortuna e la società si augura probabilmente che possa farlo nuovamente. Una scelta probabilmente scaramantica, figlia della necessità di aggrapparsi a qualunque soluzione utile per tornare da Roma con una salvezza sudatissima. Componente favorevole sarà il sold out previsto per il settore ospiti, nel quale si accomoderanno 5600 sostenitori giallorossi, compresi quelli sprovvisti di tessera del tifoso. Una ridefinizione delle misure organizzative che non comporterà limitazioni nello spicchio pugliese dell’Olimpico, complice anche un intervento di Saverio Sticchi Damiani.

Tornando alla partita, è comunque partito con il resto del gruppo, pur non essendo a disposizione causa squalifica, Tete Morente. Lo spagnolo è il più impiegato per minutaggio tra i sei esterni, ed ora Giampaolo dovrà decidere chi ne farà le veci sull’out mancino. Difficile che possa vedersi Karlsson su quella corsia dal primo minuto: molto più probabile che si opti per l’inedita coppia Pierotti-N’Dri, con l’argentino schierato sulla fascia meno usuale rispetto a quella di propria competenza. Nel caso in cui il ballottaggio a sinistra dovesse invece vincerlo Banda, sarebbe il 10 a partire dalla panchina, con l’ex Colon schierato regolarmente a destra.

Da non escludere l’ipotesi 442, con Rebic in attacco accanto a Krstovic. Il croato ha però lavorato a parte nel corso di questa settimana ed è tutt’ora alle prese con un problema alla caviglia destra. Una situazione che potrebbe spingere Giampaolo ad optare per il 4-2-3-1, con Helgason trequartista. Verso una conferma in mediana (a discapito di un Pierret non al top) invece Ramadani, match-winner della gara contro il Torino.

