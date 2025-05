Nasce a Latiano nuovo Hospice: 24 posti letto per cure palliative

La Regione approva il progetto della San Bernardo, Giuseppe Natale: “Traguardo significativo”

È arrivato il via libera ufficiale dalla Regione Puglia per la realizzazione di un nuovo Hospice per le cure palliative a Latiano, in provincia di Brindisi. La struttura sarà realizzata all’interno dell’ex mobilificio Colazzo e metterà a disposizione 24 posti letto, come stabilito nel parere favorevole recentemente rilasciato alla Cooperativa Sociale San Bernardo.

L’approvazione regionale si inserisce in un quadro che prevede un fabbisogno complessivo di 38 posti letto per la provincia, dei quali 12 sono già operativi a Mesagne. La decisione di autorizzare la struttura di Latiano è stata assunta in base alle indicazioni fornite dagli uffici tecnici della Regione. Il parere di compatibilità avrà validità biennale, a partire dalla concessione dell’autorizzazione per la realizzazione.

Determinante per il completamento dell’iter anche il supporto dell’ufficio Suap del Comune di Latiano, coinvolto nella fase di richiesta del permesso finale.

“Questo è un traguardo significativo e sono estremamente soddisfatto – ha dichiarato Giuseppe Natale, direttore generale della Cooperativa San Bernardo -“ L’apertura di un nuovo Hospice rappresenta un passo importante per ampliare i servizi di assistenza palliativa e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da patologie gravi o terminali, offrendo sollievo anche alle loro famiglie”.

La cooperativa attende ora la definizione del cronoprogramma per la ristrutturazione dell’immobile. Natale ha inoltre voluto esprimere gratitudine alla Regione Puglia per l’attenzione dimostrata verso il potenziamento della sanità territoriale: “Accompagnare i pazienti nel momento più delicato è un impegno che richiede cura e umanità. Garantire assistenza efficace e supporto anche ai familiari è per noi una priorità”.

Come capofila del servizio di assistenza domiciliare integrata per l’Asl di Brindisi, la cooperativa conferma così la volontà di proseguire su una linea di intervento rivolta alle fasce più fragili, offrendo un servizio che unisce competenza e vicinanza umana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author