Serie D, Girone H: Puglia divisa, tra incertezze e grandi ambizioni

Per qualcuno che sogna in grande, c’è qualcun altro che trema sentendo il suo futuro più incerto che mai; per qualcuno che già progetta grandi cose per il campionato che verrà, c’è qualcun altro non ancora sicuro di prender parte a questo campionato: mai come in questo momento la situazione interna alle singoli compagini pugliesi del Girone H di Serie D si presenta alquanto variegata. La certezza di partenza è una sola: la promozione del Casarano e le retrocessioni di Brindisi e Ugento, almeno per il momento, non sono state rimpiazzate. E’ salito il Barletta dall’Eccellenza, mira a fare lo stesso il Canosa tramite playoff, ma allo stato attuale delle cose i rappresentanti della Puglia sono ‘soltanto’ otto.

Un numero sul quale però pende un pericoloso punto interrogativo: a preoccupare in questo senso sono le situazioni di Gravina e Manfredonia, club le cui proprietà nelle scorse ore hanno annunciato la volontà di rimettere i rispettivi titoli sportivi nelle mani dei sindaci e delle amministrazioni comunali. Murgiani e sipontini dovranno fare in fretta, urge trovare nuova forza fresche societarie. Brutte notizie che si alternano ad altre di natura opposta: a sorridere, in particolar modo, sono il Barletta, fresco di accordo tra Romano e il gruppo Audace, accordo che darà fiato e maggiore consistenza al progetto societario biancorosso, e soprattutto il Fasano che ha di fatto già chiuso il colpo dell’estate, l’arrivo in biancoazzurro di Nicola Loiodice.

Ancora non chiare le ambizioni di Martina e Fidelis Andria, avversari nell’ultima semifinale playoff, il primo alle prese con la probabile fine dell’era Pizzulli e la seconda all’alba di un nuovo ciclo societario. Chiudono il cerchio il Nardò, unica salentina rimasta in quarta serie nazionale, e la Virtus Francavilla che continua ad attendere la decisione finale del presidente Magrì, decisione dalla quale dipenderanno tutti gli scenari relativi alla stagione che verrà.

