Ex Ilva, salta incontro del 27 maggio: Governo rinvia al 9 giugno

Slitta nuovamente il confronto tra Governo e sindacati sul futuro dello stabilimento ex Ilva. La Presidenza del Consiglio ha comunicato alle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici il rinvio del tavolo permanente, inizialmente programmato per il 27 maggio. Il nuovo incontro è stato fissato per lunedì 9 giugno alle ore 18:00, presso Palazzo Chigi.

La decisione, si legge nella comunicazione ufficiale, è stata presa “al fine di acquisire elementi di valutazione più compiuti e tenuto conto degli impegni congressuali e internazionali di talune delle organizzazioni sindacali”.

Si tratta dell’ennesimo rinvio in una fase delicata per il siderurgico di Taranto, dove permangono criticità occupazionali, produttive e ambientali, già al centro di numerosi appelli da parte delle parti sociali.

Il tavolo di confronto, annunciato come permanente, dovrebbe affrontare i nodi legati alla continuità produttiva, al rilancio industriale e alle prospettive occupazionali dello stabilimento pugliese, ma i tempi del confronto si allungano ulteriormente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author