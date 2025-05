Lecce, Dimesso per dolori al petto, muore a 40 anni: la Procura apre un’inchiesta

Il 40enne Giuseppe Greco, originario di Lizzanello e residente a Borgagne, è deceduto improvvisamente il 20 maggio 2025, meno di 24 ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Greco si era recato in ospedale la sera precedente lamentando forti dolori al petto. Dopo una serie di accertamenti, i medici lo avevano dimesso con la raccomandazione di tornare per ulteriori controlli dopo dieci giorni. La mattina successiva, l’uomo ha accusato un malore nella sua abitazione e, nonostante l’intervento dei soccorsi, è deceduto. La compagna di Greco ha presentato una denuncia presso la caserma dei carabinieri di Melendugno, sollevando dubbi sulla gestione del caso da parte del personale sanitario. In seguito alla denuncia, la Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per responsabilità colposa in ambito sanitario. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e ha incaricato il medico legale Alberto Tortorella di eseguire l’autopsia per determinare le cause del decesso. Giuseppe Greco era noto nella comunità locale come appassionato di pesca sportiva e giudice di gara. La sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra amici, familiari e colleghi, che lo ricordano come una persona di grande umanità e passione per lo sport.

Maria Teresa Carrozzo