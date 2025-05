È morto Carlo Avantario, ex Sindaco di Trani e attuale consigliere comunale

È venuto a mancare oggi Carlo Avantario, stimato medico e figura di riferimento della politica tranese. Attualmente consigliere comunale, Avantario aveva ricoperto in passato la carica di Sindaco della città, lasciando un segno profondo nella vita amministrativa e nella comunità locale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio e commozione in città, dove era conosciuto e apprezzato non solo per il suo impegno civico, ma anche per la sua lunga attività professionale nel campo medico. Colleghi, amministratori e cittadini lo ricordano come una persona di grande umanità, rigore e passione per il bene pubblico.

Per consentire l’ultimo saluto, domani sarà allestita la camera ardente presso Palazzo Palmieri. La città si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi protagonisti più rappresentativi degli ultimi decenni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author