Team Altamura, Grammatica: “Primo bilancio positivo. Mercato? Ne parleremo a breve”

“Chiudiamo comunque il girone d’andata in maniera positiva dopo i progressi fatti vedere negli ultimi due mesi. Adesso la squadra affronta tutte le squadre a viso aperto. Purtroppo, resta il rammarico per il risultato di questa era”. Ha parlato così, ai microfoni di Antenna Sud, il ds dei biancorossi Andrea Grammatica, facendo il punto della situazione.

Sulla partita: “Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per quanto fatto vedere in campo contro la squadra più forte del campionato. Però, siamo orgogliosi perché anche oggi abbiamo giocato con sei under. Abbiamo rischiato diverse volte il pareggio, poi il 3-1 è arrivato quando eravamo tutti sbilanciati. Nonostante ciò, non ci toglie niente perché dobbiamo continuare ad inseguire il nostro obiettivo che deve essere sempre quello della salvezza”.

Sullo stadio: “Dobbiamo ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per farci giocare qui. In tanti anni non ho mai visto una forza-lavoro come in questi mesi. La società ci teneva tanto a ritornare a casa. C’era tanto entusiasmo e la squadra ne ha beneficiato perché ha disputato una grande partita”.

Sulla Coppa Italia: “È un tour de force per noi. Abbiamo delle assenze importanti in questo momento. Però, sarà un’altra grande occasione e sono sicuro che la squadra recupererà molto bene. Ho visto il Rimini che è una squadra che ha gamba e sono sicuro sarà un gran bel match”.

Sul mercato: “Ci servirà più fortuna per quanto riguarda gli infortuni perché abbiamo perso giocatori importanti. Dopo queste due partite ci confronteremo per poter capire cose fare. Sicuramente qualcosa andrà fatta, anche perché anche il nostro modulo è cambiato”.

