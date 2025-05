Comunali 2025, al via i voti a Corsano e Taviano: i dati sull’affluenza

Alle 7 in punto di domenica 25 maggio si sono aperti i seggi elettorali dei comuni salentini di Corsano e Taviano, dove sono in corso le elezioni amministrative per rinnovare le giunte comunali.

A contendersi la carica di sindaco del comune di Corsano sono in tre: Francesco Caracciolo con la lista n. 1, “Corsano Futura”; Luigi Russo, con “Alternativa Proletaria”, lista n. 2; e Pierluigi Ciardo, alla guida di “Corsano Insieme”, lista n. 3.

A taviano si corre in due: Francesco Pellegrino, con la lista n. 1, “Radici e Futuro”, sfida Serena Stefanelli e la sua “Taviano Guarda Avanti”, lista n. 2.

A Corsano, che conta 5.199 abitanti, gli elettori – suddivisi in cinque sezioni – sono 4.892, il 94% della popolazione. A Taviano, invece, gli abitanti sono 11.551, e gli elettori 10.456, il 90% del totale. Undici le sezioni.

Dall’apertura dei seggi fino alle ore 12, a Corsano l’affluenza è stata di 671 votanti, poco meno del 14% degli elettori totali. Percentuale di poco più alta a Taviano che, sempre alle 12, ha registrato 1.875 votanti, il 18% dei cittadini aventi diritto al voto.

I seggi elettorali resteranno aperti domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15.

Attraverso i canali social ufficiali, entrambi i comuni hanno informato la cittadinanza che è possibile ritirare, duplicare o richiedere una nuova tessera elettorale presso i rispettivi uffici comunali a ciò predisposti, che resteranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto.

