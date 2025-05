Taranto, scende l’affluenza alle urne, primo dato: 13,83%

TARANTO – A Taranto è in calo l’affluenza alle urne, alle 12 aveva votato il 13,83% degli aventi diritto, quasi tre punti in percentuale in meno rispetto alle precedenti amministrative (16.20).

Diversa la situazione a Massafra dove la percentuale di affluenza è più alta, a mezzogiorno il 16,72 in aumento rispetto al dato precedente, 14,90%.

Ricordiamo che si potrà votare oggi fino alle 23 e domani (lunedì 26 maggio) dalle 7 alle 15.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author