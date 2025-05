Brancale: “Fiera di essere barese, ma se rinascessi vorrei essere napoletana”

L’artista di Bari si è esibita al PalaPartenope all’indomani della conquista del quarto scudetto indossando la maglia del Napoli

Un concerto pieno di energia e affetto reciproco, quello che Serena Brancale ha tenuto a Napoli al Palapartenope, proprio all’indomani della conquista del quarto scudetto da parte della squadra partenopea. L’artista barese ha scelto di indossare la maglia azzurra sul palco regalando al pubblico una performance densa di emozioni e un forte omaggio alla città.

“Sono fiera di essere barese, ma, come disse anche Lucio Dalla, se potessi rinascere, vorrei rinascere napoletana – ha detto la cantautrice durante il live -. Qui mi sento sempre accolta, come a casa. Voi siete meravigliosi”. Parole che hanno scaldato la platea e reso ancora più intenso un legame artistico e umano che Brancale non ha mai nascosto.

Protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo con “Anema e Core”, brano ormai diventato un successo trasversale, Serena Brancale si prepara ora a un tour estivo che toccherà diverse città pugliesi: il 13 luglio all’Arena Castello di Mola di Bari, il 25 luglio al PalaLive di Lecce, e il 2 agosto a San Giorgio Jonico.

Nel calendario figura anche una data internazionale molto attesa, il 7 luglio al Blue Note di New York, con cui l’artista celebrerà dieci anni di carriera tra jazz, soul, pop e influenze mediterranee.

