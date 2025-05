Brindisi: sassaiola contro autobus della Stp

BRINDISI- Autobus della STP di Brindisi preso di mira da balordi sabato sera nel quartiere Sant’Elia. Una sassaiola che si è verificata verso le 22.30. Bersaglio, l’autobus numero 8 che collega il centro cittadino con il popolosi quartiere di periferia. A bordo l’autista e tre passeggeri, rimasti illesi. Danneggiato un finestrino del mezzo pesante raggiunto dalle pietre. Un gesto deprecabile sul quale è intervenuto il consigliere comunale di Fdi, Cesare Mevoli, anche in qualità di segretario provinciale confederale del sindacato Confintesa, che chiede alle istituzioni di non lesinare sforzi nell’intervento sulle fasce di devianza e disagio, riportando quante più persone, minori o adulti che siano, nel novero della legalità e del vivere civile.

“Alle forze dell’ordine, nessuna esclusa – dichiara Mevoli – la raccomandazione a svuotare dove possibile gli uffici rafforzando la presenza di pattuglie in strada, unico modo per prevenire, prima ancora che reprimere, comportamenti che non vanno assolutamente derubricati a disagio sociale, consapevoli come siamo che non intervenendo sugli atti di teppismo oggi, si creano le basi per garantire nuove leve alla criminalità di domani”. “E per finire ci rivolgiamo alla Stp perché l’azienda è responsabile dell’incolumità del personale alle sue dipendenze, e della sicurezza dei passeggeri trasportati, con la richiesta di prevedere servizi di scorta tramite convenzione con gli istituti di vigilanza cittadini, per i bus che attraversano i quartieri più a rischio, guardando alle statistiche che ci auguriamo posseggano, soprattutto nelle ultime due/ tre corse pre notturne. Meglio spendere in sicurezza – conclude Mevoli – piuttosto che in riparazioni, sperando sempre che oltre ai danni dei mezzi non si debbano piangere prima o poi danni alle persone”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author