Futsal A/M, ko amaro: Manfredonia retrocesso in A2 Élite

Il Vitulano Drugstore Manfredonia saluta la Serie A di futsal. La sconfitta subita domenica 18 maggio al PalaSport di Orte, con il punteggio di 4-3 contro l’Active Network, sancisce la retrocessione diretta in Serie A2 Élite, indipendentemente dagli sviluppi giudiziari che hanno interessato la classifica del massimo campionato.

Il club, attualmente in silenzio stampa, ha fatto sapere che comunicherà solo dopo attente valutazioni in merito al futuro sportivo della società.

La cronaca della partita

La gara si apre in un clima teso, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza del risultato. A sbloccare il match è un errore difensivo dei sipontini che permette a Marco Caverzan di firmare l’1-0 per i padroni di casa. La reazione del Manfredonia è immediata: Wilmer Cabarcas Ronaldo e Dario Giannattasio confezionano due reti in rapida successione, completando la rimonta. Il vantaggio si allunga grazie a una splendida rete di André Ferreira, ma prima del riposo Paolo Cesaroni accorcia sul 2-3.

Nel secondo tempo le occasioni da entrambe le parti non mancano, ma la tensione prevale sulla lucidità. La svolta arriva nel finale, quando l’Active Network gioca il tutto per tutto inserendo il portiere di movimento. La mossa paga: George Lepadatu trova il pari, mentre Davì, a 48 secondi dalla sirena, firma la rete che condanna il Manfredonia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author