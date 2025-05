Volley B1/M, Pantaleo Podio Fasano: sfida da dentro o fuori per l’A2

Tutto pronto al Pala Vigna Marina di Fasano per il secondo atto del confronto tra Pantaleo Podio Fasano e Bologna, valido per i play-off promozione in Serie A2 di pallavolo femminile. Dopo la netta sconfitta per 3-0 subita in Emilia, le gialloblù sono chiamate a una prestazione impeccabile davanti al pubblico di casa, sabato 24 maggio alle ore 18:00, per provare a ribaltare il verdetto e rientrare in corsa per la promozione diretta.

Per raggiungere l’obiettivo, la squadra allenata da Paolo Totero dovrà vincere con lo stesso punteggio per portare il confronto al golden set, unica via per sperare ancora nel salto di categoria. Un’impresa difficile ma non impossibile, come ribadito dallo stesso tecnico alla vigilia dell’incontro: “A Bologna non abbiamo disputato una buona partita, ma abbiamo comunque tenuto testa in alcuni frangenti. Serve più lucidità nei momenti decisivi e meno errori”.

Settimana intensa di lavoro per le ragazze del presidente Renzo Abete, impegnate nel recupero delle energie fisiche e mentali dopo la prova opaca del primo round. “Le nostre avversarie hanno dimostrato di essere solide e organizzate, ma noi vogliamo tornare a esprimere l’intensità che ha contraddistinto tutto il nostro campionato, vinto con merito. Le ragazze daranno tutto per onorare questa stagione straordinaria”, ha aggiunto Totero.

L’atmosfera al palasport si preannuncia caldissima. La gara sarà diretta dai signori Marco De Orchi ed Erika Burrascano. L’ingresso è libero e i tifosi fasanesi si preparano a spingere la squadra in un appuntamento che vale un’intera stagione.

