San Donaci, auto medica contro albero: ferita volontaria 22enne

Una volontaria di 22 anni della Protezione civile di San Donaci è rimasta ferita in un incidente avvenuto venerdì sera sulla provinciale per San Pancrazio Salentino. La ragazza era alla guida di un’auto medica che è uscita fuori strada schiantandosi contro un albero. La ragazza è rimasta ferita alle gambe ed è stata trasportata in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

