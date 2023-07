Fidelis Andria, via al mercato: Pollidori e Martinez sono solo i primi arrivi

La Fidelis Andria inaugura la finestra estiva di calciomercato a fine luglio con due colpi ad effetto. In mattinata sono stati infatti ufficializzati gli innesti di Massimo Pollidori e Juan Cruz Martinez. Il primo, ex difensore e capitano del Barletta, ha dunque deciso di seguire mister Francesco Farina in questa nuova esperienza in terra federiciana. L’attaccante italo-argentino classe ’97 arriva invece dal Rotonda, e torna in D dopo l’esperienza al Locri. Nelle prossime ore potrebbe essere annunciato anche il doppio ritorno in biancazzurro di Lorenzo Longo e Nicola Strambelli, pronti a lasciare rispettivamente Molfetta e Casarano. Ad un passo anche i giovani Bucceri e Giglio.

