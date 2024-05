Rugby, Bari-Palermo vale la promozione in Serie B

Sarà Rugby Bari-Palermo la sfida che decreterà la promozione in Serie B. I siciliani hanno ribaltato il risultato dell’andata contro la Partenope Napoli vincendo con il punteggio di 32-21 e assicurandosi la gara decisiva contro i baresi. Prima partita, in casa siciliana per gli uomini di Mauro Bergamasco, meglio piazzata in campionato, il 19 maggio. Gara di ritorno il 26 maggio allo stadio della Vittoria, con ingresso gratuito.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author