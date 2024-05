Verso Monopoli-Virtus Francavilla: si riparte dal pari dell’andata

Due risultati su tre a disposizione ma il rammarico per non aver portato a casa un vantaggio ancora maggiore. Il Monopoli ripartirà dall’1-1 della Nuovarredo Arena dove a Sosa ha risposto Monteagudo sfiorando di testa il calcio di punizione di Macca. Un pareggio che sarebbe stato bene alla vigilia ma che lascia l’amaro in bocca per il risultato che stava maturando al 90’. Alla squadra di Taurino basterà ora non perdere in casa per conquistare la permanenza nel campionato di Serie C e condannare alla retrocessione la Virtus Francavilla, che dal canto suo dovrà vincere a tutti i costi. I biancazzurri recupereranno Artistico, il Monopoli vuole mettere nelle migliori condizioni Tommasini per quella che è la gara più importante della stagione. I biancoverdi si tengono la prestazione e la mole di gioco costruita e devono limare gli errori, come quello che ha lasciato Garofalo a campo aperto e quello che ha concesso alla Virtus la punizione del pareggio. Una settimana per dimenticare l’ultimo minuto, una settimana per preparare la gara della vita, con due risultati su tre e il pubblico delle grandi occasioni a cercare di spingere il Monopoli verso la permanenza.

