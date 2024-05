Bari-Ternana, aperta la vendita libera. 9mila biglietti già acquistati con la prelazione

Si è aperta questa mattina la vendita libera per Bari-Ternana, gara di andata dei playout del campionato di Serie B in programma giovedì 16 maggio. In novemila, tra abbonati e possessori di fan card, hanno esercitato la prelazione. L’obiettivo è superare quota 30mila spettatori, che sarebbe il miglior dato stagionale.

