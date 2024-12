Champions: Juventus da urlo, poker Milan, Bologna resiste

Juve da sogno: City battuto 2-0, playoff vicini

La Juventus di Thiago Motta mette a segno un colpo storico in Champions League superando il Manchester City per 2-0 nella sesta giornata della fase a gironi. Con questa vittoria, i bianconeri salgono a 11 punti e conquistano il 14° posto, ipotecando l’accesso almeno ai playoff. Primo tempo equilibrato e avaro di emozioni: Yildiz sfiora il palo, mentre Di Gregorio salva su Haaland. Nella ripresa, Vlahovic sblocca di testa al 53’, poi McKennie chiude i conti al 75’ con una splendida mezza rovesciata.

JUVENTUS-MAN CITY 2-0: HIGHLIGHTS

Milan, poker di vittorie: Stella Rossa ko 2-1

Il Milan vola in Champions League con la quarta vittoria consecutiva, battendo 2-1 la Stella Rossa e salendo a quota 12 punti. A San Siro, gli ospiti colpiscono una traversa con Maksimovic, ma i rossoneri, nonostante gli infortuni di Loftus-Cheek e Morata, passano in vantaggio al 42’ con uno splendido gol di Leao su assist di Fofana. Nella ripresa Radonjic firma il pari al 67’, ma Abraham regala i tre punti con una zampata decisiva all’87’, dopo un altro legno colpito da Camarda.

MILAN-STELLA ROSSA 2-1: HIGHLIGHTS

Bologna, pari a Lisbona: playoff ancora lontani

Il Bologna chiude sullo 0-0 il confronto con il Benfica al da Luz, rimanendo a due punti in classifica dopo sei giornate. I lusitani si vedono annullare un gol di Pavlidis per fuorigioco, ma sbattono contro uno straordinario Skorupski, decisivo soprattutto nel secondo tempo. Gli emiliani restano al 33° posto, a sei lunghezze dalla zona playoff, ma non smettono di sperare.

BENFICA-BOLOGNA 0-0: HIGHLIGHTS

Risultati 6a Giornata – partite di mercoledì 11/12/2024

Classifica dopo la 6a Giornata

