Adrenalina e onde: la Gandoli SUP Race porta la Coppa Italia a Leporano

GANDOLI (TA) – Tre giorni di sport, mare cristallino e spettacolo a Gandoli: è questo il cuore pulsante della Gandoli SUP Race, tappa ufficiale della Coppa Italia di Stand Up Paddle (SUP) che si è svolta dal 9 all’11 maggio.

L’evento ha visto in gara le categorie Sprint, Technical e Long Distance, ha portato a Marina di Leporano appassionati da ogni angolo d’Italia, trasformando la costa jonica in un palcoscenico di emozioni e sfide sull’acqua.

Organizzata dalla SUP Academy Taranto in sinergia con il Lido Gandoli e con il patrocinio del Comune di Leporano, insignito della Bandiera Blu, la manifestazione è stata fortemente sostenuta dal vicesindaco con delega allo sport, Dott. Danilo Secondo.

Alla manifestazione hanno preso parte circa 100 atleti provenienti da diverse regioni italiane, da Napoli, Sacile, Rimini, Bari e Civitavecchia, rappresentata dal campione mondiale Pampinella.

Le gare hanno visto in acqua atleti di tutte le età, dai più piccoli, a partire dai 9 anni, fino agli over 60, suddivisi secondo le categorie ufficiali della FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak): Allievi, Cadetti, Ragazzi, Junior, Senior e Master.

Ma la “Gandoli SUP Race” è molto più di una gara: è un’occasione per celebrare lo sport all’aria aperta, promuovere uno stile di vita sano e valorizzare le bellezze naturali del territorio. Inoltre, l’evento avrà un ruolo decisivo nella selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai prossimi mondiali di Dubai, in programma a novembre 2025.

Nella foto qui sotto i campioni Assoluti, possibili convocati per i mondiali di Dubai 2025



Elias Alpino del Circolo Canottieri Barion di Bari e Sveva Sabato della Sup Academy Taranto

Qui sotto alcuni scatti dell’evento

