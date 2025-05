Manfredonia, Cinque: “Che apoteosi salvarsi così. Caputo? Voluto fortemente”

Al termine del playout vinto contro l’Ugento in Salento, l’allenatore del Manfredonia Franco Cinque ha commentato ai nostri microfoni con orgoglio l’esito del match: “In questo stadio hanno sofferto tutti, l’Ugento si è sempre dimostrato forte in casa propria. Meritevole dunque da parte nostra riuscire a vincere. È stato un campionato ricco di sofferenze, in cui sono stati commessi tanti errori, ma l’atto finale è stato da apoteosi. Caputo? L’ho voluto fortemente, lo inseguo da qualche anno in realtà. È nu calciatore bravo e di personalità, capace di risolvere le partite da solo a gara in corso. Credo di averlo anche gestito bene, si è dimostrato ancora una volta determinante. Oggi i meriti vanno però estesi a tuta la squadra, è stata una settimana in cui ci siamo compattati in maniera decisiva. Futuro? Non riesco a pensare al domani in questo momento, ho messo così tanta energia in questo campionato che voglio solo godermi questo momento. Mi sento strumento di gioia, è stata una stagione di grande responsabilità”.

