Playoff Serie A2 – Gara-1: Rimini resiste, Brindisi sfiora il colpaccio

GARA-1 PLAYOFF: RIMINI-VALTUR BRINDISI 88-84 – Gara-uno è della Rivierabanca Rimini per 88-84 al termine di una vera e propria battaglia in cui la squadra di coach Dell’Agnello ha dapprima rincorso, poi allungato fino addirittura al +20, fino però a farsi rimontare dalla Valtur che ha avuto il merito di non mollare mai. Non bastano quindi i 23 punti di Brown, i 19 di Calzavara e 11 di Radonjic, Brindisi non ha le stesse percentuali degli avversari e nel momento della rimonta ha faticato ad assestare il colpo definitivo. Gara due martedì 13 maggio alle 20:30, sempre a Rimini.

