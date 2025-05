Inseguimento dopo furto a Cerignola: 2 arresti e un ricercato

Il furto, e poi l’ inseguimento lungo la statale 16 . Due persone arrestate ed una ricercata. È accaduto sabato sera. In manette Matteo Cirulli e Matteo Pio Compierchio, rispettivamente di 20 e 24 anni, entrambi di Cerignola (Foggia) e con diversi precedenti penali. Sono stati arrestati dalla polizia nelle campagne di Canne della Battaglia, a pochi chilometri da Barletta.

Le accuse, contestate a vario titolo, di furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso illecito di arnesi utili allo scasso.

I due, secondo quanto ricostruito, avrebbero rubato con la complicità di una terza persona ora ricercata, un’auto a Noicattaro (Bari) nel pomeriggio di sabato. I due erano a bordo di un’auto rossa che seguiva quella rubata e quando sono stati intercettati in direzione Foggia sulla strada statale 16 dai carabinieri, hanno iniziato ad accelerare. Ne è nato un inseguimento finito con il complice fuggito a piedi dopo aver lasciato l’auto rubata in aperta campagna, e i due bloccati da una volante della polizia del commissariato di Canosa di Puglia intervenuta a supporto dei militari. Gli indagati avrebbero provato a rallentare la corsa degli agenti durante l’inseguimento dell’auto rubata. I due sono in carcere a Trani.

Laura Milano