Manfredonia, Gianni Rotice: “Che bello salvarsi così, bravi a non mollare”

Al termine del playout vinto contro l’Ugento in Salento, il presidente del Manfredonia Gianni Rotice ha commentato ai nostri microfoni con orgoglio l’esito del match: “Vincere così vuol dire crederci intensamente. Il nostro è stato un campionato travagliato e difficile, ma non abbiamo mai smesso di crederci. Noi come l’intera piazza. A campionato in corso abbiamo cambiato tanto, non era facile salvarsi in queste condizioni. Il gioiello di Caputo racchiude perfettamente quello che è stato fino ad ora il nostro percorso. Salvarsi così è bellissimo”.

