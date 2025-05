Ugento, Oliva: “Complimenti al Manfredonia, abbiamo dato tutto”

Termina con rammarico, ma senza rimpianti la stagione dell’Ugento. I salentini retrocedono dopo il playout perso in casa contro il Manfredonia al 92′, questo il commento di mister Mimmo Oliva: “Ai ragazzi non posso rimproverare davvero nulla, ci hanno messo gambe e cuore. Avevamo tanti assenti, giocare una gara del genere senza cinque titolari è difficile. Faccio comunque i complimenti al Manfredonia, ha meritato la salvezza. Futuro? Davvero prematuro parlarne ora, ho però apprezzato l’abbraccio dei tifosi dopo la partita, nonostante l’esito negativo. Hanno compreso l’impegno, sanno che non è mai mancato”.

