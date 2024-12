Futsal B/M, Bernalda: Volpini, ‘È il momento più brutto della stagione’

“Sabato scorso è andato tutto nel modo peggiore possibile, dobbiamo avere la testa per riprenderci e rialzarci”. Queste le prime parole di Marcio Volpini, tecnico del Bernalda Futsal, a commento della pesante sconfitta incassata dai rossoblu nella gara di sabato scorso a Carovigno.

L’allenatore brasiliano sottolinea il momento difficile in casa lucana e indica la “via maestra”: “Dobbiamo recuperare morale, ma lavorare tanto ed essere più umili. È il momento più brutto della stagione, dobbiamo assolutamente rialzarci. Abbiamo parlato con i ragazzi del risultato e della prestazione, sono aspetti che dobbiamo risolvere nel chiuso dello spogliatoio”.

Sulle responsabilità del momento difficile, Volpini non si nasconde dietro a un dito: “Sono il primo responsabile delle prestazioni della squadra, però dobbiamo rialzarci e reagire. Andiamo avanti e non pensiamo al recente passato”.

Il riscatto potrebbe essere a portata di mano, l’occasione ghiotta potrebbe capitare già sabato prossimo al “PalaCampagna” quando il Bernalda affronterà l’Itria per la Coppa Divisione, manifestazione in cui i lucani stanno raccogliendo le maggiori soddisfazioni stagionali: “L’Itria è un avversario ostico, giochiamo in casa e dobbiamo cercare a tutti i costi di passare il turno – dice Volpini -. Per uscire dal momento negativo, già vissuto e superato in passato, dobbiamo mettere in campo carattere e umiltà sapendo che ogni partita è importantissima. Bisogna giocare senza mai sottovalutare l’avversario ed è necessario cambiare rotta per rispetto di società, tifosi e noi stessi”.

