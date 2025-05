Castrignano del Capo, al via i lavori con i fondi del Pnrr

Castrignano del Capo si prepara a offrire nuovi servizi ai suoi cittadini: dalla sanità allo sport, fino alla viabilità e al sistema fognario.

Da poco sono iniziati i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità, frutto della collaborazione tra Comune, ASL di Lecce e Regione Puglia.

Un’opera strategica, finanziata con i fondi del PNRR. Sorgerà nella frazione di Salignano, tra via Poerio e via Verga, e il Sindaco assicura che sarà pronta entro marzo 2026.

Interventi in corso anche nella Cittadella dello Sport, in via San Giuseppe a Castrignano.

A cambiare volto saranno anche le strade interne del Comune, interessate dai lavori per la nuova condotta di fogna bianca.

