Trani, il saluto commosso a Carlo Avantario a Palazzo Palmieri

Grande commozione al Palazzo Palmieri di Trani, dove in tanti hanno salutato per l’ultima volta Carlo Avantario, ex sindaco, scomparso a 79 anni. La camera ardente resterà aperta fino ai funerali che si terranno alle 16.30 di lunedì 26 maggio nella cripta della Cattedrale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author