Fegato distrutto in incidente sul lavoro: salvato con trapianto

Agricoltore 55enne operato quattro volte: intervento “ai limiti dell’impossibile”, ora è in ripresa

Un agricoltore di 55 anni, residente a Fossano, in provincia di Cuneo, è stato salvato all’ospedale Molinette di Torino con un trapianto di fegato particolarmente complesso, definito dalla Città della Salute come un intervento “ai limiti dell’impossibile”.

L’uomo aveva subito gravissime lesioni epatiche in seguito a un incidente sul lavoro che ha causato la lacerazione quasi completa del fegato, descritto dai medici come “praticamente esploso”. Per salvargli la vita sono stati necessari quattro accessi in sala operatoria, coordinati da un team multidisciplinare.

L’intervento, reso estremamente difficile dall’entità del trauma, è stato portato a termine con successo, e a tre settimane dal trapianto, il paziente è in fase di piena ripresa.

“È stato un miracolo” – ha commentato la moglie dell’agricoltore, che insieme al marito gestisce un’azienda agricola specializzata nella produzione di latte.

Il caso è stato reso noto dall’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, che ha sottolineato l’eccezionalità dell’intervento, reso possibile grazie all’esperienza e alla sinergia tra i reparti coinvolti.

