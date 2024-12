Futsal, Castellana: il campionato si ferma per la Coppa della Divisione

Il campionato nazionale si ferma per una settimana per fare spazio all’ultimo turno della seconda fase di Coppa della Divisione. Tra le protagoniste, la selezione Under 23 del Castellana C5, impegnata sabato pomeriggio al Pala Valle d’Itria contro i pari età del Ferrandina Sport Academy.

A presentare il match è il tecnico Michael Cervellera, che punta su un risultato positivo per continuare a sperare nel passaggio del turno: “Il nostro cammino è iniziato bene, con soli due stop nonostante diverse assenze. Per questa ultima giornata del girone vogliamo ottenere un risultato che ci consenta di proseguire il nostro percorso nella competizione”.

Per la sfida, Cervellera potrà contare su Vitto, Montrone, Laselva e Baldo, aggregati dalla prima squadra, oltre ai talenti della selezione Under 19, che stanno brillando nel loro campionato con sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. “Sono soddisfatto della crescita dei ragazzi. Con 77 gol fatti e solo 22 subiti, siamo il terzo miglior attacco e la miglior difesa. Ora dobbiamo affrontare con determinazione le ultime sfide per continuare a crescere”, ha aggiunto il tecnico.

La partita, diretta dagli arbitri Agostino Fiorentino (sezione di Barletta) e Luigi Musci (Molfetta), con Vincenzo Buzzacchino di Taranto al cronometro, avrà inizio alle ore 16. L’appuntamento è al Pala Valle d’Itria per una sfida che si preannuncia cruciale.

