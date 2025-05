Taranto, Patrizia Conte incanta Piazza Castello e chiude la festa per San Cataldo

TARANTO – La cantante tarantina Patrizia Conte protagonista della chiusura dei solenni festeggiamenti in onore di San Cataldo patrono di Taranto. L’artista è salita sul palco allestito in piazza Castello, accanto al portone d’ingresso di Palazzo di città, ed ha incantato con la sua voce il numeroso pubblico presente, accompagnata dalla Jazz Studio Orchestra diretta dal maestro Paolo Lepore. Patrizia Conte reduce dal recente successo a “The Voice Senior” su Rai 1, ha strappato scroscianti applausi interpretando quattordici brani spaziano da Mina a Tiziano Ferro e brani di successo del panorama jazz, durante l’esibizione si è spesso soffermata sulla sua città e sulle sue bellezze. L’evento, pensato da Mons. Emanuele Ferro, ha concluso i tre giorni di celebrazioni tra fede, tradizioni e spettacolo, in grado di attirare migliaia di persone nel centro cittadino del capoluogo ionico. Il concerto, trasmesso in diretta da Antenna Sud in esclusiva, ha avuto inizio poco dopo le 21 in concomitanza con il passaggio della statua del Santo patrono in Via Duomo per il rientro della processione a terra, partita nel pomeriggio dalla Basilica Cattedrale di San Cataldo. A seguire lo spettacolo pirotecnico finale.

Qui sotto uno stralcio del concerto di Patrizia Conte

