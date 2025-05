Atletica Conversano in forma: podi e prestazioni top tra Cisternino e Adelfia

Nuovo fine settimana, quello scorso, ricco di soddisfazioni per l’Atletica Conversano, che nella prima domenica di maggio ha preso parte a due eventi distinti ma altrettanto impegnativi: il Trail dello Smeraldo a Cisternino e la storica Correndo tra i Vigneti ad Adelfia, giunta alla diciottesima edizione.

A rappresentare i colori gialloneri nel suggestivo contesto della Valle d’Itria, sul percorso di 15 km valido come quinta tappa del circuito “Puglia Trail”, sono stati Rino Lorusso e Cosimo Sperti, entrambi autori di buone prestazioni su un tracciato insidioso ma affascinante. Brillante, in particolare, la prova di Sperti, che ha conquistato il primo posto nella categoria SM75.

Ad Adelfia, invece, i portacolori conversanesi hanno gareggiato nella Correndo tra i Vigneti, manifestazione inserita nel circuito CorriPuglia. Spiccano i risultati di Soungalo Dagnogo, primo nella categoria Juniores, e di Alessio Bari, nono nella combattutissima categoria SM, entrambi al traguardo in meno di 39 minuti. Ottima anche la prestazione di Giovanni Manco, ormai presenza fissa sul podio nella categoria SM70, e di Vito De Nigris, che ha chiuso la gara in 44’39”.

Il calendario non si ferma: per i podisti dell’Atletica Conversano è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti. Domenica si corre a Gioia del Colle, con l’undicesima edizione della “Corri con Gioia”, valida come quinta prova del CorriPuglia, e a Nardò, per il “Portoselvaggio Natural Trail”, decima tappa del circuito “Running in Salento Trail, Cross & Mountain Running”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author