Soccer Altamura, missione rimonta: al PalaPiccinni serve l’impresa

Dopo la pesante sconfitta subita domenica scorsa in trasferta, la Soccer Altamura si prepara ad affrontare domani pomeriggio, al PalaPiccinni, la gara di ritorno del terzo turno dei play-off del campionato di serie B femminile di Calcio a 5. Per conquistare l’accesso alle final four, che nel prossimo weekend assegneranno l’ultimo posto per la massima serie, servirà una vera impresa.

Le biancorosse devono infatti recuperare due reti di svantaggio, frutto del 6-4 a favore del Levante Caprarica. Un compito tutt’altro che semplice, ma le qualità tecniche per provarci ci sono. Anche lo scorso anno, pur con una rosa meno attrezzata, la Soccer sfiorò la rimonta contro il Pero, fermandosi a un solo gol dalla qualificazione.

Servirà una prestazione impeccabile, sicuramente superiore a quella vista sette giorni fa. A tal proposito, le parole del vicepresidente Carlo Benedetto sono state un chiaro monito per le giocatrici. Dello stesso avviso è Paolo Fiorino, responsabile della comunicazione: “Domenica scorsa – ha dichiarato il dirigente altamurano – non ho riconosciuto più la mia squadra. Mi aspetto che domani ci sia la reazione del gruppo, visti i sacrifici fatti da tutti noi dirigenti e staff tecnico per mettere su questa squadra, quindi spero che i nostri sacrifici siano ripagati con il passaggio del turno.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author