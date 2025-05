Di Pilla vola all’Europeo, CV Bari trionfa a Ravenna e Porto Cesareo

Il Circolo Vela Bari continua a collezionare successi e riconoscimenti nel panorama velico nazionale. Tra le notizie di rilievo, la convocazione ufficiale di Nicola Di Pilla nella squadra italiana che parteciperà al Campionato Europeo Optimist in programma a Çeşme, in Turchia, dal 28 maggio al 4 giugno 2025. Un risultato di grande prestigio per il giovane atleta, che rientra tra i sette selezionati a livello nazionale. Sfuma invece per un solo punto la qualificazione del compagno di squadra Michele De Michele, autore comunque di un’ottima prestazione.

Brilla anche la squadra 29er con il duo Francesco Carrieri – Thomas Colaizzi, che conquista il primo posto U17 e il quinto assoluto alla Terza Regata Nazionale disputata a Marina di Ravenna. A completare la spedizione anche Martina Mazzeo con Davide Gisel (16°) e Alessandra Coco con Arianna Piacente (18°). Grande la soddisfazione del tecnico Giordano Bracciolini, che sottolinea i progressi continui del gruppo.

Ottimi riscontri sono arrivati anche dal Campionato Zonale Ilca a Porto Cesareo. Negli Ilca 7, Nicolò Maria Barracane Soffietto ha centrato per la terza vittoria consecutiva, consolidando il suo primato in classifica. Negli Ilca 4, dominio di Francesco Stabile, primo assoluto e primo tra gli U16. Lo seguono Alice Mirizzi Stanghellini Perilli (3ª assoluta e 2ª U16), Luigi Giaquinto (2° U16) e Mariacarla Montanaro (3ª U16).

Negli Ilca 6, eccellente prestazione di Gianluigi Schirinzi Pagliari, primo assoluto e primo U19, e di Roberto Toscano, primo tra gli U17.

Successi anche nel settore Optimist, con la tappa del Campionato Zonale disputata a Santa Caterina di Nardò, organizzata dal Circolo Nautico La Lampara. In Divisione A, i primi nove posti in classifica finale sono stati tutti occupati da atleti del CV Bari, guidati da Michele De Michele, seguito da Marco De Nicolò, Nicola Di Pilla, Gianmarco Russo, Carol Veneri, Andrea Fangoso, Luca Ottolino, Mattia Cantoro e Fabio Ottolino.

In Divisione B, il podio ha visto Matteo D’Addabbo in testa, seguito da Giuseppe Degennaro e da Francesca Giaquinto, prima tra le ragazze e quarta assoluta. Presenti anche Simona Attanasio, Federica Cantoro (prima tra i nati nel 2014), Aurora Montanaro del Pilar, Gianvito Pietanza, Francesca Lerario Antonicelli, Nicole Colaizzi, Giulia Costantino e Francesco Scafarelli.

Una vera ondata di risultati che confermano il Circolo Vela Bari come una delle realtà più attive e competitive della vela giovanile in Italia.

