“Meglio Bagnoli che Taranto oggi”: la dura replica al ministro Urso

Giustizia per Taranto risponde al ministro: “Auspicare riattivazione Afo1 è un paradosso, il vero disastro è restare così”

“Un Ministro che dovrebbe garantire soluzioni nel rispetto della Costituzione arriva a paventare il rischio che Taranto diventi una ‘nuova Bagnoli’, come se fosse una minaccia. Ma caro Ministro, magari Taranto finisse davvero come Bagnoli!”.

È la replica del movimento Giustizia per Taranto alle dichiarazioni rilasciate dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto a margine dell’inaugurazione del Tecnopolo del Mediterraneo.

Gli attivisti ricordano come a Bagnoli, nonostante i ritardi e le difficoltà, gli impianti industriali siano stati spenti, la produzione interrotta e avviato un processo di bonifica. “A Taranto, invece, si continua a produrre acciaio su impianti sotto sequestro per disastro ambientale, mentre si sacrifica un’intera città in nome di una produzione che non garantisce né salute, né lavoro, né futuro”, prosegue la nota.

Nel mirino del movimento anche l’ipotesi, espressa da Urso, di una riattivazione dell’altoforno Afo1 per rassicurare eventuali investitori. “Siamo al paradosso – scrivono –, bisogna continuare a inquinare oggi per promettere che forse un domani qualcuno trasformerà l’impianto in green”.

In conclusione, Giustizia per Taranto sottolinea come “si parli di futuro, ma si abbia l’impressione di essere tornati al 2012, prospettando un’AIA con produzione a carbone per almeno altri 12 anni”. Il movimento chiude con una riflessione amara: “Il vero disastro non sarebbe diventare Bagnoli, dove non si muore più per la produzione. Il vero disastro è continuare ad essere Taranto, così com’è oggi. Il vero disastro è continuare a seguire la rotta che volete voi”.

