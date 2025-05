Volley C/M, Frascolla Taranto vince e si prende la salvezza

La Frascolla Taranto firma una prestazione da incorniciare e conquista la permanenza nel campionato di Serie C di pallavolo, superando per la seconda volta consecutiva la Virtus Potenza. Il match, disputato sabato pomeriggio presso la palestra della scuola “Leonida”, ha visto i padroni di casa imporsi con il punteggio di 3-1 (25-20, 25-18, 20-25, 25-12), al termine di una gara vibrante e ricca di contenuti tecnici ed emotivi.

Avvio equilibrato nel primo set, giocato punto su punto, ma chiuso con determinazione dai tarantini. Stesso copione nel secondo parziale, dove la squadra guidata da Stefano Pirola ha mostrato personalità e lucidità nei momenti decisivi. Nel terzo set, i lucani si sono riportati in partita restando costantemente avanti e allungando fino al +5 finale. Ma nel quarto parziale, la Frascolla ha dominato in lungo e in largo, chiudendo con un netto 25-12 che ha sancito l’aritmetica salvezza.

“È un’emozione fortissima – ha dichiarato coach Stefano Pirola –. I ragazzi hanno giocato come avrebbero dovuto per tutto il girone. La salvezza è arrivata nel modo più difficile: due partite perfette”.

Il tecnico ha poi sottolineato la forza mentale del gruppo: “La squadra ha creduto fino in fondo in sé stessa. Nessuno voleva retrocedere. Abbiamo portato a casa due risultati pesanti”. Sulla Virtus Potenza, Pirola ha evidenziato: “Squadra molto forte fisicamente, ma meno preparata sul piano tecnico. Abbiamo preparato al meglio il match”.

Resta un’incognita sul futuro: “Per ora ci godiamo il risultato. Serve staccare un attimo la spina. Speriamo di ritrovarci in Serie C anche nella prossima stagione”, ha concluso l’allenatore.

Frascolla Taranto-Virtus Potenza 3-1

(25-20, 25-18, 20-25, 25-12)

Frascolla Taranto: Simeone, Tarallo, Disabato, Susco, Giannoccaro, Gasbarro (K), D’Amicis, Salvatore, Marinosci, Patti. Allenatore: Stefano Pirola.

Virtus Potenza: Di Nucci, Pace, Cuccarese M., Cuccarese A., Morelli, Parisi, Savaryn, Jornan, Cella, Ferrenti, Romano, Tranutoli. Allenatore: Cirillo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author