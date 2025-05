Taranto, abusi su minore: farmacista condannato a 6 anni e 8 mesi

TARANTO – Un 47enne di Taranto, socio di una farmacia, è stato condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi di carcere per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore di 12 anni, fidanzatina di suo figlio. L’uomo era stato arrestato nel maggio scorso e sottoposto ai domiciliari. La sentenza è stata emessa dal giudice Alessandra Rita Romano con rito abbreviato ed ha portato a una pena inferiore rispetto agli 8 anni richiesti dal PM Marzia Castiglia. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe approfittato della vulnerabilità della vittima per fare proposte oscene e, di fronte al rifiuto, avrebbe insistito fino ad arrivare all’uso della forza. Il pubblico ministero Castiglia ha contestato il reato di violenza sessuale aggravata sulla minore, spiegando che avrebbe agito «abusando dello stato di inferiorità fisica e psichica» dovuto all’età della vittima. Secondo l’accusa il farmacista avrebbe abusato a più riprese della 12enne che si recava nella casa dell’uomo per fare i compiti con il figlio di quest’ultimo, inviandole anche numerosi messaggi ed avrebbe raccontato anche dei suoi rapporti intimi con la moglie.

