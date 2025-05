Volley A3/M, Castellana a Brugherio per chiudere i playout imbattuta

La Bcc Tecbus Castellana Grotte si prepara a concludere la propria stagione nel campionato di Serie A3 Credem Banca affrontando, alle 17.00 di domenica 11 maggio 2025, la trasferta sul campo della Diavoli Rosa Brugherio. L’incontro, valido per la decima e ultima giornata dei Play Out, si giocherà presso il Centro Sportivo Paolo VI in Lombardia.

Per i pugliesi, già certi della permanenza nella categoria fin dal 1° maggio, si tratta di un appuntamento senza pressioni di classifica, ma comunque utile a chiudere con slancio una seconda fase affrontata fin qui senza sconfitte. I lombardi, dal canto loro, sono reduci dalla retrocessione matematica arrivata con il ko della scorsa settimana a Campobasso.

La formazione guidata da Giuseppe Barbone potrà dunque concedersi qualche rotazione in più, in una gara che vede protagoniste due realtà note per la valorizzazione dei giovani nel panorama nazionale. Con sette vittorie in altrettanti incontri, e solo due punti persi nei tie break contro Ancona e Napoli, l’obiettivo dichiarato resta quello di mantenere l’imbattibilità e chiudere in testa questo girone di salvezza.

A parlare alla vigilia sono stati due giovani prospetti della Materdominivolley.it, Alessandro Bux e Michele Didonato, entrambi classe 2006, che dopo l’appuntamento con la Serie A3 saranno impegnati alle BigMat Finali Nazionali Giovanili U19 in programma a Termoli dal 13 al 18 maggio.

“Chiudere bene questa fase della stagione è importante per noi – ha detto il centrale Alessandro Bux – anche in vista dell’impegno che ci attende a breve in Molise. Vogliamo mantenere la striscia positiva e confermare il valore di questa squadra”.

“Essere parte di questo gruppo è un motivo di orgoglio – ha aggiunto il palleggiatore Michele Didonato –. Tra A3 e settore giovanile abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con il meglio della pallavolo italiana. Ora resta da chiudere bene con Brugherio e dare il massimo alle finali U19”.

Per la Bcc Tecbus Castellana, quindi, l’ultimo impegno stagionale rappresenta una tappa conclusiva da onorare, ma anche il preludio a nuove sfide giovanili su palcoscenici nazionali.

