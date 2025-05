Forza Italia a Taranto: “Sud cresce, ora investire su industria”

In riva allo Ionio gli Stati Generali per discutere del futuro del Mezzogiorno e presentare una visione programmatica per il rilancio dei territori

Si sono svolti oggi a Taranto gli Stati Generali del Mezzogiorno di Forza Italia, appuntamento che ha riunito esponenti di Governo, dirigenti di partito e rappresentanti istituzionali per discutere del futuro del Sud e presentare una visione programmatica per il rilancio dei territori.

L’incontro ha visto la partecipazione di Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e Ricerca Anna Maria, Valentino Valentini, viceministro alle Imprese e al Made in Italy, Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia, Raffaele Nervi, portavoce nazionale, e Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato. Il segretario nazionale e vicepremier Antonio Tajani ha inviato un videomessaggio di saluto.

“Sta crescendo moltissimo il Sud e non è solo una questione elettorale – ha dichiarato Anna Maria Bernini -. Crediamo davvero nella sua forza e investiamo energie per rafforzarne le infrastrutture economiche, culturali e sociali”.

Un’idea di sviluppo che parte dai territori, come sottolineato anche da Nevi: “La nuova Forza Italia vuole parlare con le persone, non solo con i media. Vogliamo costruire una classe dirigente all’altezza delle sfide”.

Secondo Gasparri, gli Stati Generali servono anche a riaffermare la centralità del partito: “Forza Italia è ancora presente e vitale. Da Taranto a Sulmona, vogliamo parlare di contenuti”.

In linea anche le parole del segretario regionale Mauro D’Attis, che ha ribadito l’impegno per Taranto: “Una città con potenzialità straordinarie. Stiamo lavorando per rappresentare in Parlamento e nelle istituzioni le sue istanze”.

Durante il suo intervento, Sisto ha rimarcato i segnali positivi sul piano economico: “Il PIL del Sud è cresciuto dello 0,9% rispetto allo 0,7 del Nord. Non chiediamo più aiuto, ma vogliamo essere co-protagonisti”.

Non sono mancate le critiche all’amministrazione regionale. Il deputato Davide Bellomo ha attaccato la sinistra pugliese, parlando di “intreccio di poteri e concorsi ad hoc”, facendo riferimento alla candidatura di Antonio Decaro a governatore e del fratello Nicola al rettorato dell’Università. “Un sistema di potere che va denunciato con forza”, ha dichiarato.

A sottolineare le priorità economiche è stato il deputato Andrea Caroppo, che ha evidenziato come “senza un rilancio dell’industria non ci possa essere vera crescita per il Sud”. Per Paride Mazzotta, capogruppo di Forza Italia in Regione, “il centrosinistra ha dimostrato disattenzione verso le vere emergenze di Taranto e della Puglia”.

