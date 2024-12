Taranto, differenziata: FdI ‘Comune continua a sbagliare creando caos’

“L’estensione del servizio di raccolta differenziata ai quartieri ancora sprovvisti, adottando le stesse modalità già fallimentari nei quartieri Tamburi e Paolo VI, rischia di amplificare disagi, disservizi e caos senza apportare significativi miglioramenti alla percentuale di differenziata”, scrivono in una nota Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano, consiglieri comunali di Taranto di Fratelli d’Italia.

“L’amministrazione comunale continua a perseguire il piano approvato nel 2019, nonostante i risultati negativi ottenuti finora. Il progetto prevede l’estensione del sistema “porta a porta” anche ai quartieri Tre Carrare Solito e Italia Montegranaro, aree urbanisticamente critiche, dove l’imposizione di conservare i bidoni all’interno di proprietà private, spesso prive di spazi adeguati, appare irrealizzabile”, continuano.

“Questa modalità, già contestata nei quartieri Tamburi e Paolo VI, obbliga i cittadini a trasportare fuori i bidoni la sera per poi ritirarli al mattino, creando inevitabili conflitti tra condomini, chiamati a organizzare turni improbabili e poco gestibili. In aggiunta, il Comune non ha previsto stalli stradali adeguati per il posizionamento dei contenitori, aggravando il problema”, sottolineano Vietri e Toscano.

“Nonostante le criticità evidenziate dal 2019, nessun correttivo è stato apportato nei quartieri già coinvolti. Ora, estendere il servizio senza modifiche rischia di esasperare i cittadini, compromettendo la loro partecipazione attiva e decretando il fallimento definitivo del piano. Chiediamo con urgenza al sindaco e all’amministrazione di rivedere integralmente il progetto, al fine di evitare ulteriori disagi e scongiurare un collasso del sistema di raccolta differenziata a Taranto”, concludono Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano.

