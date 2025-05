Foggia-Messina: rossoneri con due risultati su tre a disposizione

A quel che accadrà all’esterno del rettangolo verde, ai punti di penalizzazione della prossima stagione, al futuro societario del club si comincerà a pensare a partire da domenica 18 maggio. Adesso e per le prossime ore, in casa Foggia, l’attenzione è interamente focalizzata sul ritorno dei playout che vale un’intera stagione, il secondo atto del doppio confronto con il Messina che decreterà l’ultima formazione retrocessa in D. Si riparte dallo 0-0 maturato all’andata al San Filippo-Franco Scoglio, si riparte dalla consapevolezza di avere dalla propria due risultati su tre a disposizione.

Un vantaggio leggero che può voler dire qualcosa come può non volere dire nulla: vietato cullarsi, vietato speculare accontentandosi del pareggio. Servirà prepararla bene dal punto di vista mentale e in questo un ruolo chiave lo avrà mister Gentile: subentrato dopo l’esonero di Zauri, il giovane allenatore ha impattato bene con la prima squadra rossonera dimostrando personalità forse nel momento più complicato della storia recente dei satanelli. Messa a posto la difesa con due clean sheet consecutivi, il primo nell’ultima di regular season contro il Picerno e il secondo – come detto – nello scorso weekend, ora ha però bisogno di ritrovare anche l’attacco.

I pugliesi non trovano la via della rete dalla penultima di campionato, proprio contro il Messina. Probabile che per far sbloccare la squadra da questo punto di vista, si possa ricorrere dal primo minuto a Emmausso, rimasto fuori a sorpresa nello scorso weekend in terra peloritana. Il classe 1997 è il capocannoniere stagionale, forse tra le poche note liete della stagione: il Foggia ha bisogno di lui per conquistare la permanenza nel professionismo. Il resto lo farà uno Zaccheria che per la circostanza si preannuncia caldo come nelle grandi occasioni.

