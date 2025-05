Autodemolizione illegale a Manduria: sequestri e una denuncia

MANDURIA: Un’area utilizzata come autodemolizione abusiva è stata posta sotto sequestro dai carabinieri forestali del Nipaaf a Manduria, in provincia di Taranto. Sul sito sono stati trovati numerosi veicoli in stato di abbandono, pezzi di auto (come batterie, sedili, sportelli, ruote e paraurti) e vari rifiuti, ammassati senza alcun sistema di raccolta o contenimento dei liquidi e oli pericolosi, con il conseguente rischio di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Un uomo di 43 anni è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, e per esercizio abusivo di attività di demolizione e recupero di veicoli.

Nel corso degli accertamenti, i militari hanno individuato anche un secondo sito, un terreno agricolo di circa 1600 metri quadrati lungo la strada provinciale 136, dove erano presenti circa 40 auto fuori uso o smontate e abbandonate da anni. L’area era nella disponibilità di un imprenditore autorizzato esclusivamente alla vendita di auto usate, anch’egli denunciato. Anche in questo caso sono scattati il sequestro del terreno e dei veicoli presenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author