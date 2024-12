SS Annunziata di Taranto: aperto il dibattito sul futuro dell’area

La programmazione nel settore sanitario è un elemento chiave, considerati i tempi mediamente lunghi richiesti per la progettazione e la realizzazione di strutture dedicate alla cura dei pazienti. Proprio per questo è fondamentale avviare sin d’ora una riflessione pubblica sul futuro dell’area che ospita l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, anticipando l’entrata in funzione del nuovo ospedale San Cataldo.

Le proposte non mancano, così come le competenze che potrebbero offrire un contributo significativo. Ordini professionali, associazioni e rappresentanti della società civile tarantina sono chiamati a intervenire su un tema di grande rilevanza per la comunità. Centrale, in questo contesto, il ruolo della politica: sia le istituzioni locali sia le forze politiche dovranno assumersi la responsabilità di guidare un confronto partecipato, che favorisca decisioni condivise.

La posizione strategica del Santissima Annunziata, situato nel cuore della città, impone di valutare attentamente le alternative: una riqualificazione dell’area con una destinazione ancora legata al sistema sanitario o una riconversione totale, puntando su investimenti in settori diversi. Una questione che merita un dibattito approfondito per definire le priorità e le opportunità future.

L’obiettivo è chiaro: evitare perdite di tempo, ottimizzare le risorse disponibili e coinvolgere attivamente i cittadini e la classe dirigente tarantina nel processo decisionale. La disponibilità a facilitare questo dialogo è già stata espressa, con l’intento di organizzare momenti di confronto che possano tracciare una strada condivisa per il futuro dell’area.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author