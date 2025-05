Trani, premio Giustina Rocca: giustizia, parità e identità europea

A Trani, il Premio europeo Giustina Rocca celebra la figura della prima avvocata della storia, simbolo di giustizia e parità di genere. Il riconoscimento, promosso dal Centro Studi a lei intitolato, richiama giuriste da tutta Europa per onorare l’eredità di una donna che nel 1500 pronunciò un lodo in lingua volgare, rendendo il diritto accessibile a tutti. L’iniziativa, che gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, è anche un’occasione per promuovere il patrimonio storico e culturale della città.

