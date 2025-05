Montemesola, anziano scompare per ore: ritrovato dai Carabinieri in un uliveto

TARANTO – Momenti di apprensione a Montemesola, in provincia di Taranto, per la scomparsa di un anziano di 91 anni che non ha fatto rientro a casa all’ora di pranzo. L’anziano, solito trascorrere qualche minuto seduto davanti alla propria abitazione, è sparito improvvisamente, lasciando la sedia vuota e familiari in allarme. Aveva con sé solo il bastone da passeggio.

Una pattuglia dei Carabinieri di passaggio ha notato l’agitazione dei parenti e ha immediatamente avviato le ricerche, considerate le alte temperature e l’età avanzata dell’uomo. Le operazioni si sono concentrate nelle zone rurali circostanti, con perlustrazioni a piedi tra le campagne.

Dopo circa due ore, l’uomo è stato individuato seduto a terra sotto un ulivo, disorientato ma in buone condizioni. I militari lo hanno raggiunto, tranquillizzato e riaccompagnato a casa, dove lo attendevano i nipoti visibilmente commossi.

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e alla mobilitazione della comunità, l’episodio si è concluso senza conseguenze gravi.

