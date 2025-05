Serie A: Lecce salvo se…tutte le possibili combinazioni

Saranno 90 minuti da vivere col fiato sospeso: all’Olimpico, certo, ma anche con un occhio e un orecchio puntati su Empoli-Verona e Venezia-Juventus. Il Lecce di Giampaolo si gioca la permanenza in Serie A all’ultima giornata, in un finale di stagione da brividi. La classifica attuale vede i giallorossi al terzultimo posto a 31 punti, tre in meno del Verona, due in meno del Parma, gli stessi dell’Empoli e due in più del Venezia. L’ultimo turno di Serie A propone Lazio-Lecce, Atalanta-Parma, Verona-Empoli e Venezia-Juventus.

La salvezza, senza fare calcoli, arriverebbe solo in caso di vittoria contro la Lazio. In quel caso, i giallorossi sarebbero irraggiungibili per le inseguitrici anche perché, in caso di arrivo a pari punti in un gruppone a 34, i salentini avrebbero gli scontri diretti a favore con Empoli, Verona e Parma. Un pareggio potrebbe bastare, ma solo se l’Empoli non vincesse contro il Verona e il Venezia non facesse bottino pieno in casa con la Juventus.

Lo scenario più caotico è quello dello spareggio: possibile se il Lecce pareggiasse e si creasse un arrivo a pari punti con Empoli o Venezia. Ma anche una sconfitta potrebbe portare allo spareggio, a patto che gli altri risultati tengano aperta la lotta (Empoli e Venezia non devono vincere).

Anche il rischio retrocessione, purtroppo, è concreto. Il Lecce tornerebbe in B se perdesse e almeno una tra Empoli e Venezia vincesse. Vietato distrarsi: domenica si decide tutto, tra tensione, calcoli e speranze.

