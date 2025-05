Crolla un solaio nel Tarantino, salvo anziano di 78 anni

Il cedimento si è verificato in un’abitazione di via Vittorio Emanuele: nessun ferito, ma l’edificio è stato dichiarato inagibile e sequestrato

Attimi di paura a Leporano, in provincia di Taranto, dove nel primo pomeriggio di sabato 24 maggio si è verificato il crollo di un solaio in un’abitazione situata in via Vittorio Emanuele, nel centro cittadino.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 14.00. All’interno della casa si trovava un anziano di 78 anni, che al momento del cedimento era al piano inferiore rispetto al solaio crollato. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo e non ha riportato ferite.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Taranto e gli agenti della Polizia Locale di Leporano, che hanno messo in sicurezza l’area. Dopo le verifiche, l’edificio è stato dichiarato inagibile e sottoposto a sequestro preventivo. Nessun altro risulta coinvolto.

