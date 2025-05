Lecce, superbonus e lavori fantasma: maxi sequestro da oltre 1,2 milioni

Ancora una volta i riflettori della Guardia di Finanza si accendono sul sistema dei bonus edilizi, questa volta per smascherare un giro di frodi nel settore del Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus facciate.

A entrare in azione sono stati i militari della compagnia di Maglie, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare reale, con un sequestro per oltre 1 milione e 200mila euro tra crediti d’imposta e liquidità.

L’indagine ha interessato sei cantieri della provincia di Lecce, nei cui sarebbero stati attestati lavori di ristrutturazione e riqualificazione edilizia in realtà mai eseguiti o realizzati solo in parte. A certificare lo stato finale degli interventi e a rilasciare i visti di conformità previsti per accedere ai benefici fiscali, sarebbero stati alcuni professionisti abilitati, ora finiti sotto inchiesta per il loro presunto coinvolgimento nell’articolato sistema fraudolento.

Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, sarebbero state contabilizzate e caricate nel sistema dell’Agenzia delle Entrate fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di circa 3 milioni di euro. Lo scopo era quello di generare crediti d’imposta fittizi da cedere e monetizzare attraverso banche, società finanziarie, Poste Italiane e altri soggetti terzi. Parte del provvedimento ablativo ha infatti riguardato anche il blocco dei crediti presenti nel cosiddetto “cassetto fiscale” della società al centro dell’indagine.

I reati ipotizzati nei confronti dei quattro soggetti indagati spaziano dalla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche alla falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, fino all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Alla società coinvolta, invece, è stato contestato il profilo di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

L’operazione conferma l’attenzione della magistratura e della Guardia di Finanza nel contrasto ai fenomeni di indebita percezione di fondi pubblici legati ai bonus edilizi, strumenti nati per rilanciare l’economia post-pandemica ma spesso divenuti terreno fertile per frodi e speculazioni.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts