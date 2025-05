Confindustria Taranto su rigassificatore: “Confronto senza pregiudizi”

Salvatore Toma: “Dialogo tra Emiliano e Urso passo nella giusta direzione. È in ballo il futuro di Taranto”

“Siamo sulla strada giusta, quella del dialogo costruttivo”. Con queste parole, Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, ha commentato positivamente l’apertura del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nei confronti di Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, in merito alla possibilità che Taranto possa ospitare una nave rigassificatrice nell’ambito dei futuri processi di decarbonizzazione del centro siderurgico.

“Da tempo auspichiamo un confronto aperto, libero da preconcetti, tra istituzioni e attori territoriali, inclusa Confindustria per costruire soluzioni concrete e condivise per il territorio e per i progetti di sviluppo”, ha spiegato Toma sottolineando l’importanza che anche la futura amministrazione comunale possa esprimere una posizione favorevole a sostegno di un percorso comune. “Sarà fondamentale che chi si insedierà a Palazzo di città manifesti una visione coerente, per consolidare un’intesa orientata alle scelte strategiche per Taranto”.

Toma ha infine ribadito l’importanza del dialogo in corso tra Ministero e Regione, auspicando che prosegua in un clima di reciproco rispetto: “In gioco ci sono la tenuta e la continuità dell’acciaieria più grande d’Europa, la sfida della decarbonizzazione e con essa le prospettive di produzione, occupazione e riconversione industriale”.

